Sconti da Capogiro Trony: le migliori offerte sui TV OLED, QLED e 4K

Lo scorso fine settimana Trony ha lanciato gli Sconti da Capogiro, che includono un'ampia gamma di offerte su tanti modelli di TV. Vediamo quali sono le offerte più interessanti.

Partendo dai TV OLED, l'LG 55BX6LB da 55 pollici è disponibile a 1.149 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino, mentre l'OLED65BX6LB della stessa gamma ma con pannello da 65 pollici passa a 1.790 Euro, il 19% in meno dai 2.199 Euro precedenti. Sempre fronte LG, segnaliamo anche la promozione sul 49UN73006LA da 49 pollici, che può essere acquistato a 435 Euro, con un risparmio del 21% rispetto ai 549 Euro imposti dal produttore, mentre il 65NANO796NE da 65 pollici passa a 765 Euro dai 999 Euro imposti in precedenza. Interessante anche lo sconto sul Panasonic TX-65HZ1000E da 65 pollici, a 1.799 Euro, il 22% in meno rispetto ai 2.299 Euro di listino.

Tra i TV QLED, invece, troviamo solo il Samsung QE55Q700TATXZT da 55 pollici, a 1.399 Euro, il 22% in meno dai 1.799 Euro precedenti.

Molto ampia invece la scelta di TV a LED in sconto: il Philips 65PUS8555 da 65 pollici è disponibile ad 850 Euro, mentre il Sony KD75XH8096BAEP da 75 pollici può essere acquistato a 1.350 Euro, il 21% in meno se confrontato ai 1.699 Euro precedenti.