Sconti Carnevale Unieuro: i migliori sconti su TV OLED e QLED

Di pari passo con gli sconti del Red Price di Mediaworld, proseguono anche gli "Sconti di Carnevale" targati Unieuro, che propongono un'ampia gamma di promozioni su TV OLED e QLED.

Partendo dai TV OLED, segnaliamo il Sony BRAVIA XR-55A80K da 55 pollici con schermo OLED a 1199 Euro, in calo del 20% rispetto ai 1499 Euro di listino. Sempre fronte OLED, l'LG OLED evo 48C26LB da 48 pollici viene proposto a 1199 Euro, con un risparmio del 29% se si tiene conto che di listino costa 1699 Euro.

Tra i QLED, invece, il Samsung QE55QN85B da 55 pollici è disponibile ad 873 Euro, in calo del 51% dai 1799 euro di listino. Il QE65Q70B da 65 pollici invece può essere acquistato a 925 Euro, con un risparmio del 42% se si tiene conto del prezzo di listino imposto dal produttore, di 1599 Euro. In sconto troviamo anche il QE50QN90B da 50 pollici, che passa da 1699 ad 899 Euro, mentre il QE65QN90B da 65 pollici passa a 1421 Euro, in calo del 49% rispetto ai 2799 Euro di listino.

La lista completa degli Sconti di Carnevale è disponibile direttamente nella pagina dedicata sul sito di Unieuro, mentre per le informazioni sulle consegna vi rimandiamo alle schede dei singoli prodotti.