Sconti Cyber Monday Amazon: in offerta TV QLED e soundbar Samsung

E' ancora Samsung la protagonista del Cyber Monday di Amazon in data odierna. Quest'oggi la società di Jeff Bezos propone a prezzo ridotto un TV QLED ed alcuni modelli di soundbar a marchio Samsung. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Cyber Monday Amazon - Soundbar e TV QLED

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica A]: 479,99 Euro (509,99 Euro);

Samsung Soundbar HW-T530/ZF da 290 W, 2.1 Canali, Nero: 149,99 Euro (249 Euro);

Samsung Soundbar HW-T650/ZF da 340 W, 3.1 Canali, Nero: 199,99 Euro (349 Euro).

Sul televisore la disponibilità viene indicata come immediata, con consegna stimata entro venerdì 4 Dicembre 2020. Amazon dà anche la possibilità di effettuare. il pagamento a rate in cinque mensilità, al costo di 96 Euro al mese.

La soundbar HW-T530/ZF da 290W, invece, non è disponibile immediatamente, e nella scheda tecnica Amazon indica come intervallo di consegna tra il 18 ed il 21 Dicembre, per i clienti Prime. Lo stesso lasso di tempo è indicato anche sulla HW-T650/ZF, che però è disponibile solo dall'11 Dicembre.

Le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, lunedì 30 Novembre 2020, in occasione del Cyber Monday. Avete trovato qualcosa d'interessante? Fatecelo sapere tramite i commenti.