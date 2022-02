A quali sconti dà diritto la Carta Giovani Nazionale?

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato cos’è la Carta Giovani Nazionale, che può essere richiesta direttamente tramite SPID dall’applicazione Io della pubblica amministrazione da coloro che hanno tra i 18 ed i 35 anni e che sono residenti in Italia. Ma di cosa si tratta ed a quali sconti dà diritto?

Nel nostro caso abbiamo completato la richiesta da pochi minuti: ora la Carta Giovani Nazionale ci compare nella sezione “Portafoglio”, sotto al Cashback (che come noto non è più attivo). Cliccando su “Scopri Agevolazioni”, abbiamo anche fatto il punto sulle agevolazioni e sconti a cui possiamo accedere.

Questa sezione include varie categorie di sconti ed agevolazioni a cui si può accedere:

Casa

Cultura e tempo libero

Istruzione e formazione

Lavoro e tirocini

Mobilità sostenibile

Salute e benessere

Servizi bancari e finanziari

Sport

Telefonia ed internet

Viaggi e trasporti

Per accedere ai singoli sconti, basta cliccare su uno degli operatori che compare sotto ogni categoria (è probabile che col passare dei giorni la lista cresca ulteriormente) per ottenere i dettagli del caso. Ad esempio, sotto “telefonia ed internet” ad oggi è attiva un’offerta Monclick che permette di ottenere il 20% di agevolazioni sui prodotti Samsung. Lo stesso avviene anche per altre offerte.



Come sempre, vi aggiorneremo su queste pagine non appena arriveranno altre offerte e promozioni.