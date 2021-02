Sconti Epici Trony: le migliori offerte sui TV QLED e LED 4K DVB-T2 ed S2

Dallo scorso fine settimana sono disponibili gli Sconti Epici di Trony, il nuovo volantino attivo solo online fino al prossimo 19 Febbraio.

Partendo dai TV QLED, in sconto troviamo il Samsung QE75Q70TATXZT da 75 pollici a 1.799 Euro, con uno sconto del 18% rispetto ai 2.199 Euro di listino.

Molto ampia invece la lista dei TV LED 4K che possono essere acquistati a prezzo ridotto. Toshiba permette di acquistare il 43UA2063DA da 43 pollici a 345 Euro, il 23% in meno rispetto ai 449 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l'offerta sul Sony KD55XH9096BAEP da 55 pollici, che viene proposto a 935 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1.199 Euro di listino. Per quanto concerne LG, invece, il 65UN70006LA da 65 pollici passa a 615 Euro, mentre il Philips 65PUS8555 da 65 pollici può essere acquistato ad 850 Euro.

Panasonic, invece, sconta il TX-43HX700E da 43 pollici a 425 Euro, mentre il modello da 55 pollici della stessa linea è disponibile a 525 Euro. Il Panasonic TX-65HX810E da 65 pollici, invece, viene proposto a 799 Euro, con un risparmio di 200 Euro (pari al 20%).

Infine, citiamo il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici a 435 Euro, con un risparmio del 27%, e l'UE75TU7090UXZT da 75 pollici ad 880 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.