Sconti Epici Trony, TV Samsung Neo QLED 8K del 2022 a un ottimo prezzo

Il volantino Sconti Epici disponibile da Trony sta per arrivare alle sue ultime ore di validità, data la conclusione fissata al 14 ottobre. Anticipando tale giornata, vediamo una delle offerte migliori dell’iniziativa promozionale: uno smart TV Samsung Neo QLED 8K del 2022 a 480 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Stiamo facendo riferimento al modello Samsung QE55QN700BTXZT, o in breve Samsung QN700B, appartenente alla linea Neo QLED 8K lanciata nel corso del 2022. Questo televisore si presenta con un pannello da 55” la cui risoluzione è pari a 7.680 x 4.320 pixel, con refresh rate nativo pari a 50Hz e compatibilità lato video con le tecnologie Quantum HDR, HDR10+ Adaptive e HLG. La tecnologia Motion Xcelerator Turbo lavora per supportare giochi VRR assieme ad AMD FreeSync Premium Pro, mentre lato audio abbiamo la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo resta Tizen e integrato c’è già il decoder DVB-T2.

Normalmente Trony propone questo televisore a 2.099 euro ma, solo online e fino al 14 ottobre come detto in apertura, resterà disponibile a 1.619 euro con pagamento effettuabile anche in tre rate tasso zero da 539,66 euro grazie a Klarna. Le spese di spedizione non sono incluse e sono stimate attorno a 39,99 euro.

