Sconti esagerati su TV LG OLED 4K da Euronics, oltre 1.000 Euro in meno

Il volantino Euronics lanciato il 23 giugno e valido fino al 6 luglio 2022, dal nome “Promozioni per Tutti”, comprende due ottimi TV LG OLED 4K a prezzi stracciati: i tagli sul costo di listino superano i 1.000 Euro per entrambi i modelli! Vediamoli assieme nel dettaglio.

Il più economico tra i due è il TV LG OLED48C16LA proposto dalla catena di negozi stellata a 899 Euro al posto di 1.999 Euro; in altri termini, si parla del 55% in meno rispetto al listino. Si tratta di un televisore con pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con supporto agli standard video HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ. Lato gaming, invece, troviamo ALLM, VRR e i due standard AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Non manca poi la decodifica Dolby Atmos lato audio.

Passa invece da 3.899 Euro a 1.999 Euro il modello LG OLED77A16LA, il quale ha un design differente rispetto al modello sopracitato ma presenta le stesse tecnologie lato video (HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ) e l’audio Dolby Atmos. Sia qui, sia nel TV visto precedentemente troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e il sistema operativo proprietario WebOS 6.0.

Se state cercando un TV OLED perfetto per l’intrattenimento con film, serie TV e videogiochi su console, questi modelli LG fanno proprio al caso vostro e sono disponibili ai rispettivi prezzi online e sul sito Euronics.

Nello stesso volantino potrete trovare anche 4 computer portatili in offerta, tra cui un modello HP con RTX 3050 Ti.