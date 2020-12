Sconti per le Feste Trony: le migliori offerte sui TV OLED e 4K

Trony, nell'ambito degli "Sconti Per Le Feste" lanciati ad inizio Dicembre e disponibili fino a domani, 11/12, propone un'ampia selezione di promozioni su TV 4K ed OLED, con possibilità di pagarli a rate con tasso zero.

Tra i TV OLED troviamo il Panasonic TX-55HZ1000E da 55 pollici, che viene proposto a 1.349 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.799 Euro di listino, mentre la variante da 65 pollici passa a 1.999 Euro: in questo caso il risparmio è di 500 Euro se si tiene conto che ha un prezzo di 2.499 Euro.

Per quanto riguarda i TV LED, invece, il Sony KD65H8096BAEP da 65 pollici può essere acquistato a 950 Euro, per uno sconto del 21% dai 1.199 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'LG 65NANO816NA da 65 pollici, a 799 Euro, 200 Euro in meno dai 999 Euro imposti da LG. Sempre per quanto riguarda la società asiatica, troviamo in sconto anche il 50UN73006LA da 50 pollici a 375 Euro, mentre il modello da 43 pollici passa a 319 Euro.

Sempre restando in ambito LED, è disponibile in sconto anche il Panasonic TX-50HX810E da 50 pollici a 599 Euro, per un risparmio del 20%.

Ricordiamo che le offerte saranno disponibili fino a domani 11 Dicembre, e permettono anche di effettuare il pagamento a rate.