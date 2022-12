Sconti per le Feste Trony, TV LG QNED 2022 a 700 euro in meno

Il volantino natalizio “Sconti per le Feste” ora attivo da Trony contiene alcune offerte davvero imperdibili, tra cui un taglio di 700 euro su un TV LG QNED 2022. Vediamo nel dettaglio il televisore interessato e i termini della promozione, valida sia online che presso alcuni punti vendita.

Il televisore interessato è il modello LG 75QNED826QB che, come si può intuire dal codice, ha un display dalla diagonale pari a 75 pollici. Tra le tecnologie video supportate troviamo HLG, HDR10+, VRR e AMD FreeSync Premium per il gaming, e refresh rate fino a 120Hz. Lato audio troviamo la codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22. Il decoder per il digitale terrestre DVB-T2, naturalmente, non manca.

Il prezzo di listino di questo televisore di fascia alta è pari a 2.299 euro ma, fino al prossimo 9 dicembre, viene abbassato a 1.599 euro grazie a un taglio del 30%. Non sono incluse in questa cifra le spese di spedizione, stimate a circa 59,99 euro con consegna al piano inclusa. Altrimenti, è possibile verificare la possibilità di effettuare la prenotazione online e l’acquisto in negozio tramite il pulsante dedicato, al fine di evitare la spesa aggiuntiva citata. Il pagamento può essere comunque effettuato anche a rate, senza interessi con Klarna in tre mensilità, oppure in più rate con Findomestic e Agos Ducato.

