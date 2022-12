Sconti per le Feste Trony: TV Panasonic OLED da 55' disponibile in offerta

Nel volantino natalizio di Trony denominato “Sconti per le Feste” è possibile trovare un televisore LG QNED 2022 a 700 euro in meno, ma anche un TV Panasonic OLED da 55 pollici in sconto a un prezzo alquanto interessante, abbassato del 23% rispetto al listino. Vediamo di che modello si tratta nel dettaglio.

La catena di distribuzione del Belpaese sta proponendo in promozione il TV Panasonic TX-55JZ1500E, lanciato nel 2022 e dotato di pannello OLED Ultra HD 4K dalla diagonale di 55”, come anticipato. Il refresh rate nativo di questo pannello è di 100Hz e, lato video, gode del supporto alle tecnologie HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ. Sul fronte audio notiamo invece la codifica Dolby Atmos. Non manca il decoder DVB-T2, già integrato nella scocca del televisore, e il sistema operativo è la piattaforma my Home Screen 6.0 sviluppata proprio da Panasonic.

Il prezzo di listino di 1.499 euro scende dunque del 23 percento a 1.149 euro, ovvero di 350 euro. In questa cifra non risultano incluse le spese di spedizione, stimate a 39,99 euro. Presso i punti vendita Trony lo stesso televisore si acquista a minimo 1.199 euro; pertanto, anche pagando tale extra il prezzo rimane inferiore rispetto a quello proposto in negozio. Il pagamento può essere poi completato in tre rate senza interessi con Klarna o in più mensilità con Findomestic e Agos Ducato.

Parlando sempre di televisori di ultima generazione in offerta, fino a questa sera da Mediaworld potete trovare un TV Sony da 50” al 27% in meno.