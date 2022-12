Sconti per le Feste Trony, TV Sony OLED 4K da 55' a 400 euro in meno

Dagli Sconti per le Feste ora attivi da Trony abbiamo già ripreso alcuni prodotti interessanti in offerta, a partire dal TV Panasonic OLED a 350 euro in meno. Oggi torniamo però dalla detta catena di distribuzione italiana per proporvi un TV Sony OLED da 55” a 400 euro in meno, modello lanciato nel 2022.

Stiamo facendo riferimento, per essere precisi, allo smart TV Sony XR55A83KAEP della linea BRAVIA XR introdotta sul mercato proprio quest’anno. In dotazione ha un pannello OLED Ultra HD 4K la cui diagonale è pari a 55 pollici e con frequenza di aggiornamento nativa di 100Hz, con massimo a 120Hz quando si attivano le tecnologie VRR e ALLM per il gaming. Lato video notiamo il supporto a HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ, oltre alla certificazione IMAX Enhanced, e lato audio figura la codifica Dolby Atmos. Il decoder DVB-T2 è già incluso.

Dal prezzo di listino di 1.799 euro questo televisore di ultima generazione scende a 1.399 euro, ovvero del 22%, con consegna a domicilio da pagare a parte a 39,99 euro. Il costo del televisore in sé, comunque, può essere suddiviso in tre rate da 466,33 euro senza interessi con Klarna o, in alternativa, in più mensilità tramite piano Findomestic o Agos Ducato. Presso i punti vendita Trony, invece, viene proposto a 1.499 euro o a cifre superiori, essendo questa promozione specifica attiva soltanto online.

