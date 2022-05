Sconti folli su monitor BenQ Mobiuz su Amazon: si scende sotto metà prezzo

Queste ultime giornate di maggio 2022 si stanno rivelando estremamente preziose per tutti coloro che stanno cercando un nuovo monitor da gaming per la propria postazione PC o console: dopo avervi proposto i monitor Huawei in offerta su Amazon, eccovi alcuni BenQ Mobiuz con tagli fino al 52% sul listino, sempre sullo stesso portale.

Sconti Amazon su monitor da gaming BenQ Mobiuz

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor Curvo Gaming (27 pollici, 2K, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando, 144 Hz compatible): 299 Euro (619 Euro)

BenQ MOBIUZ EX2710S Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 165 Hz, 1ms, HDR, FreeSync Premium, 144 Hz compatible): 228,99 Euro (329 Euro)

BenQ MOBIUZ EX3210R Monitor Curvo Gaming (32 pollici, 2K, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando, 144 Hz compatible): 499 Euro (699 Euro)

Il primo modello citato è certamente quello più interessante: con uno schermo curvo 2K da 27 pollici con refresh rate elevato e tempo di risposta ridotto a 1ms, è perfetto per il gaming a una definizione di tutto rispetto. Si tratta, per giunta, del prezzo più basso registrato su Amazon.

La società di Seattle, dunque, si occuperà di vendita e spedizione offrendo la consegna a tutti coloro che sono abbonati a Prime. Inoltre, basterà pagare tra i 7 Euro e i 23 Euro per accedere a due o tre anni di garanzia estesa. In assenza di tempistiche ben definite per la conclusione delle promozioni, consigliamo ai lettori interessati di cogliere l’occasione proposta.

Ricordiamo, in conclusione, che lo scorso gennaio abbiamo provato il nuovo BenQ Mobiuz EX2710Q.