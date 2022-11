Sconti Frizzanti Trony, TV Sony BRAVIA 4K 2022 al 23% in meno

Nel contesto del volantino “Sconti Frizzanti” di Trony, attivo fino all’11 novembre prossimo, si trova tra i tanti televisori un Sony BRAVIA 4K del 2022 a un prezzo interessante grazie a un taglio del 23% sul listino. Vediamo nel dettaglio il dispositivo e i termini della promozione.

Presso la catena di distribuzione italiana è possibile acquistare lo smart TV Sony KD55X81KAEP a 769 euro al posto di 999 euro ancora per pochi giorni. Questa quota può essere pagata in tre rate da 256,33 euro senza interessi, o secondo piano Findomestic o Agos Ducato a seconda delle preferenze personali. La consegna a domicilio è esclusa dal costo citato, e ammonta a 39,99 euro. Tuttavia, presso molteplici punti vendita Trony in Italia è possibile completare l’acquisto anche a 799,95 euro con ritiro veloce in negozio.

Lo smart TV Sony in questione si presenta con un pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR e Dolby Vision lato video, mentre lato audio figura la codifica Dolby Atmos. Lato gaming, invece, non mancano la Auto Low Latency Mode tramite porta HDMI 2.1 e Auto Mapping dell’HDR ottimizzato per console PS5. Il sistema operativo è Google TV, e troviamo anche il decoder DVB-T2 già installato.

