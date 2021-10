Sconti Halloween Mediaworld: le migliori offerte su smartphone Samsung, OPPO e Xiaomi

In attesa delle offerte del Black Friday da Mediaworld, la medesima catena di distribuzione continua a proporre prodotti in sconto in occasione di Halloween. Nel volantino dedicato possiamo trovare, in particolare, diversi smartphone Samsung, OPPO e Xiaomi in sconto, anche in bundle con smartwatch e auricolari.

Partiamo dai dispositivi mobili OPPO, nello specifico con OPPO Find X3 Lite scontato da 499 Euro a 349 Euro. Lo smartphone giunge dotato di schermo AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 765G, 128 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4.300 mAh con ricarica SuperVOOC 65W e, lato fotocamera, un sensore frontale da 32 MP accompagnato da quad-camera posteriore (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP).

Chiude la lista del produttore cinese il modello OPPO A94 5G più economico, scontato da 369 Euro a 295,20 Euro. Questo smartphone presenta sotto la scocca il chipset Mediatek Dimensity 800U assieme a 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, 8 GB di RAM, batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida a 30W. Lo schermo in dotazione è un pannello AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici. Per quanto concerne la fotocamera, invece, troviamo quattro sensori sul retro (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e uno singolo anteriore da 16 MP.

Veniamo quindi ai bundle più interessanti, a partire dallo Xiaomi 11T 5G scontato da 618,99 Euro a 549 Euro e offerto insieme alle Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Le specifiche tecniche dello smartphone vedono la dotazione di un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici, chipset Mediatek Dimensity 1200-Ultra da 3 GHz e con modem 5G integrato, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore (108 MP + 8 MP + 5 MP) e singola frontale da 16 MP. Lato batteria, invece, troviamo una cella da 5.000 mAh.

Altrimenti, potrete acquistare Xiaomi 11T Pro assieme a Xiaomi Mi Watch a 699 Euro anziché 828,99 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Rispetto al modello precedentemente citato, la variante Pro presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 888 da 3 GHz di clock massimo e 256 GB di archiviazione anziché 128 GB.

Conclude la rassegna odierna Samsung Galaxy A52s 5G venduto assieme agli auricolari Galaxy Buds 2 a 469 Euro anziché 618 Euro. Sotto la scocca presenta il chipset Qualcomm Snapdragon 775G assieme a 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM, mentre lato fotocamera troviamo quattro sensori posteriori (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP) e uno singolo anteriore da 32 MP. La batteria, invece, è da 4.500 mAh.

Sempre nel contesto del volantino Halloween, Mediaworld propone anche offerte su TV OLED, QLED e 4K.