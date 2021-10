Sconti Halloween Mediaworld: offerte su TV OLED, QLED e 4K

A poco più di ventiquattro ore dal lancio del volantino di Halloween di Mediaworld, iniziamo a spulciare le promozioni che propone la catena di distribuzione fino al 31 Ottobre 2021. Partiamo, come sempre, dai TV.

L'LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 1395,55 Euro, in calo rispetto ai 1469 Euro di listino. Sempre dal fronte LG OLED, segnaliamo anche la promozione sull'OLED 48A1 da 48 pollici, a 979,30 Euro, in calo rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre l'OLED 77C15LA da 77 pollici della linea C1 passa a 2999 Euro, in calo dai 3749 Euro di listino. Il Sony OLED XR55A90J da 55 pollici, invece, può essere acquistato a 2188 Euro.

Fronte QLED, invece, il QE65QN85A da 65 pollici può essere portato a casa a 1852 Euro, rispetto ai 2369 Euro imposti dal produttore. Il QE50Q0A da 50 pollici invece passa a 678,30 Euro, dai 969 Euro precedenti, mentre il QE65QN85A da 65 pollici viene scontato a 1852 Euro, rispetto ai 2369 Euro precedenti.

Tra gli altri TV disponibili in offerta troviamo l'UE50AU8070 da 50 pollici a 527 Euro, rispetto ai 659 Euro precedenti. Il Sony XR55X90J da 55 pollici invece passa a 979 Euro, con un calo di poco più di 400 Euro rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore.