Sconti in Love Euronics: forti sconti su 4 smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung

Con il debutto del volantino “Sconti in Love” da Euronics avvenuto pochi giorni fa, innamorati e non potranno godere di tagli di prezzo veramente interessanti su una vasta gamma di prodotti tech. Tra questi, di seguito vi segnaleremo 4 smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung a prezzi stracciati. Ecco i modelli interessati.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il televisore LG 50NANO756PR.API dotato di schermo NanoCell Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, con supporto a tecnologie video come HLG, HDR, HDR10 Pro e decoder audio Dolby Digital. Il sistema operativo, invece, è webOS 6.0. Questo modello sarà disponibile a 499 Euro al posto di 879 Euro, per un risparmio del 43%.

Rimanendo nel medesimo marchio troviamo lo smart TV LG OLED55A16LA 2021 a 999 Euro al posto di 1.599 Euro. Qui abbiamo un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, con supporto a HLG, HDR, Dolby Vision IQ e audio Dolby Atmos per la massima immersione, mentre il sistema operativo resta sempre webOS 6.0.

Arrivando infine ai due televisori Samsung, in realtà evidenzieremo lo stesso modello ma dalle dimensioni differenti. Si tratta del Samsung QN90A 2021 con display Neo QLED Ultra HD 4K dalla frequenza di aggiornamento di 100Hz, compatibile con HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus come decoder audio, sistema operativo Tizen e, come per i televisori precedenti, compatibilità con il DVB-T2 per il digitale terrestre. La variante da 50 pollici è venduta a 1.199 Euro anziché 1.799 Euro, mentre la versione da 75 pollici passa da 3.999 Euro a 2.899 Euro.

