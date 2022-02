Sconti in Love Euronics: iPhone 13 128GB in offerta fino al 16 febbraio

Se da una parte c’è Unieuro che rilancia iPhone 13 Pro Max in sconto per qualche giorno, dall’altra la catena di distribuzione rivale Euronics propone iPhone 13 da 128 GB in offerta fino al 16 febbraio 2022. Si tratta di un taglio di prezzo interessante sul listino, dato il tempo passato dal lancio: ecco tutti i dettagli da sapere.

Osservando il volantino “Sconti in Love” lanciato da Euronics per San Valentino, con offerte dedicate a innamorati e non, notiamo infatti iPhone 13 base da 128 GB di archiviazione interna in promozione a 849 Euro al posto di 939 Euro, ovverosia un risparmio del 10% sul prezzo base fissato dal negozio. Le colorazioni disponibili sono Galassia, Mezzanotte, Blu e (PRODUCT)RED, dove quest’ultima prevede anche la cessione di una parte dei guadagni andrà ai progetti contro HIV e AIDS.

Questo iPhone 13 si propone con schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con supporto a HDR10 e Dolby Vision, certificazione IP68 per acqua e polvere, comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori da 12 MP e uno anteriore da 12 MP e, sotto la scocca, dal chipset A15 Bionic da 3,22 GHz massimo assieme ai detti 128 GB di memoria non espandibile e a 4 GB di RAM, mentre la batteria è da 3.240 mAh.

Sempre nel contesto del volantino è possibile trovare anche 4 smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung a prezzi stracciati.