Sconti in Love Euronics: offerta su un'aspirapolvere Dyson senza fili

Come abbiamo avuto modo di spiegare, Euronics lancia oggi gli Sconti in Love, il nuovo volantino valido fino al 16 Febbraio 2022 che include un'ampia gamma di prodotti in offerta ed a prezzo ridotto. Tra le promozioni segnaliamo anche un'aspirapolvere Dyson.

Si tratta dell'aspirapolvere Dyson V8 Total Clean, che viene proposta al prezzo di 349 Euro, in calo del 13% rispetto ai 399 Euro imposti dal produttore, con consegna gratuita e ritiro dell'usato a costo zero. Gli utenti possono anche scegliere di aggiungere la protezione acquisto SERENA al prezzo di 39 Euro, cliccando sul pulsante "+" direttamente nella scheda tecnica.

L'aspirapolvere ha una potenza massima di 115 Watt ed una potenza aspirante di 28W. Dyson parla di un'autonomia di 40 minuti, e nella scheda tecnica spiega che il motore del Dyson V8 è in grado di raggiungere fino a 110mila giri al minuto per muovere fino a 15 litri d'aria al secondo, generando un'aspirazione potente. La spazzola Direct Drive invece spinge le setole rigide tra le fibre dei tappeti per eliminare i peli degli animali e lo sporco sulle superfici.

Nella scheda tecnica viene anche offerta la possibilità di parlare, in videochiamata, con un esperto Dyson che vi assisterà durante il processo di acquisto dell'aspirapolvere.