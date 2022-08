Sconti da Maestro Trony, MacBook Air M1 in offerta fino 2 settembre

Mentre ci son ottime notizie sulla produzione del MacBook Pro M2, presso certe catene di distribuzione italiane è possibile trovare il MacBook Air con processore M1 in offerta. Nello specifico, da Trony potete trovare il modello da 256 GB di archiviazione a un prezzo intrigante.

Nel contesto del volantino “Sconti da Maestro” disponibile fino al 2 settembre 2022, infatti, fa la sua comparsa il MacBook Air del 2020 dotato di SSD da 256 GB. Ad accompagnare tale soluzione lato archiviazione troviamo 8 GB di RAM e il già citato chip Apple Silicon M1 caratterizzato da 16 core lato CPU, GPU proprietaria e Neural Engine. Lato display, dunque, abbiamo il pannello Retina da 13,3 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel.

Il volantino disponibile esclusivamente online sul sito di Trony lo propone quindi a 1.099 Euro, quando normalmente costerebbe 1.229 Euro. È possibile comunque completare il pagamento anche in 3 rate da 366,33 Euro senza interessi con Klarna o secondo piano proposto da Findomestic o Agos Ducato. Inoltre, la spedizione richiede il pagamento aggiuntivo di almeno 9,99 Euro; la prenotazione in negozio non risulta invece disponibile per la maggior parte dei punti vendita fisici.

Parlando sempre di promozioni imperdibili, ricordiamo che è cominciata la Amazon Gaming Week valida fino al 9 settembre 2022.