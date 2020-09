Sconti da maestro Trony: i migliori sconti sui TV OLED, QLED e 4K

Continuano gli "Sconti da Maestro" di Trony, e continuiamo a soffermarci sulle offerte che sta proponendo ai propri utenti la catena di distribuzione, quest'oggi con un focus principale sui televisori, dal momento che la platea è molto ampia.

L'LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici può essere acquistato al prezzo di 1.185 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 300 Euro. Sempre tra gli OLED, il Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici viene scontato da Trony a 1.165 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1.499 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche molti QLED: il QE55Q70TATXZT da 55 pollici è disponibile ad 855 Euro dai 1.099 Euro precedenti, mentre il QE65Q95TATXZT da 65 pollici passa a 2.099 Euro, con uno sconto pari al 19%. Il Samsung QE75Q70TATXZT da 75 pollici invece può essere acquistato a 1.999 Euro, il 20% dai 2.499 Euro imposti dal produttore.

Tra i TV LED troviamo il Panasonic TX-65GX810E da 65 pollici a 685 Eurom ma anche il Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici a 625 Euro. Interessante anche lo sconto sul Sony KD49XH8596BAEP da 49 pollici, che passa a 795 Euro rispetto ai 1.099 Euro precedenti. Il Philips 58PUS8555/12 da 58 pollici invece viene proposto a 785 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.