Sconti Mediaworld del 22 Aprile: TV OLED 4K e smartphone in offerta

Come di consueto, si rinnovano gli sconti Mediaworld di oggi. Per la giornata odierna la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di offerte su tantissimi prodotti legati al mondo dell'elettronica ed informatica, tra cui figurano anche TV 4K e smartphone.

Proprio partendo dai TV, il Sony KD77AG9 da 77 pollici Ultra HD 4K può essere acquistato a 6499 Euro, in 1500 Euro in meno rispetto ai 7999 Euro. L'LG OLED 65W9PLA da 65 pollici invece passa a 4499 Euro, per un risparmio di 2500 Euro. In sconto c'è anche il Philips 24PHS4304/12 a 124,99 Euro ed il TV LED Panasonic TX-32G310E a 189,99 Euro.

A livello di smartphone, l'Honor 9X Midnight Black può essere acquistato a 199,99 Euro, per un risparmio di 100 Euro dai 299,99 Euro di listino. Non particolarmente ricca la sezione, ed infatti troviamo solo il Mediacom Phonepad S5P nero a 59,99 Euro.

Come sempre ricordiamo che le offerte sono in scadenza alle 23:59 di oggi, e la lista completa può essere consultata attraverso questo indirizzo.

Dal fronte delle promozioni segnaliamo anche il nuovo volantino Unieuro di Maggio 2020, che propone riduzioni di prezzi interessanti su smartphone, tablet ed accessori d'elettronica come le AirPods di Apple.

Le catene offrono anche la spedizione gratuita a casa, ma è comunque consigliabile leggere con attenzione le indicazioni presenti nelle pagine.