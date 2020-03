Sconti Mediaworld del 29 Marzo: Apple Watch, iPhone 11, MacBook e TV

Dopo aver parlato degli sconti Unieuro di oggi, è la volta anche per quelli di Mediaworld. Quest'oggi la catena di distribuzione propone delle offerte su diversi prodotti Apple, ma anche su TV, stereo e cuffie.

Partendo proprio dal comparto Apple, iPhone 11 da 128GB nelle colorazioni verde e rosso può essere acquistato a 799 Euro, per un risparmio di 90 Euro dagli 889 Euro precedenti. Apple Watch Series 5 GPS Only con cassa da 44mm invece passa a 429 Euro: in questo caso la riduzione è di 60 Euro se si confronta con il prezzo di listino. Interessante anche la promozione sul MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256GB, a 1799 Euro.

Fronte smartphone e dispositivi portatili, interessante anche l'offerta sull'Oppo Reno 2 Ocean Blue, che è disponibile a 419 Euro, mentre il Nokia 4.2 con 16GB di memoria brandizzato Vodafone passa a 129,99 Euro, mentre gli auricolari true wireless SBS passano da 39,99 a 19,99 Euro.

A livello di televisori, invece, il Sony KD55XG8596 da 55 pollici può essere acquistato a 699 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro proposti in precedenza, mentre il KD65AG8 da 65 pollici è scontato a 2099 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Come sempre viene proposta anche la consegna gratuita su alcuni di essi.