Sconti Mediaworld del 3 Luglio 2020: Microsoft Surface Pro 7 con i5 in offerta

Negli Sconti per Oggi di Mediaworld, che saranno validi fino alle 23:59 del 3 Luglio 2020, troviamo un'interessante offerta sul Surface Pro 7 di Microsoft, su cui è possibile risparmiare circa 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il dispositivo, nella configurazione con processore Intel Core i5-1035G4, SSD da 128 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e display da 12,3 pollici, infatti, può essere acquistato ad 899 Euro, rispetto ai 1079 Euro di listino, con possibilità di pagare in 20 rate con tan e taeg 0% a 44,95 Euro al mese.

La configurazione è completata dalla scheda grafica Intel Iris Plus Graphics condivisa, oltre che da Windows 10 Home come sistema operativo. Mediaworld garantisce la consegna a casa gratuita entro giovedì 9 Luglio, mentre il ritiro in negozio può essere effettuato ancora più velocemente controllando il punto vendita più vicino attraverso lo Store Locator.

Mediaworld come sempre permette anche di aggiungere un prodotto software a prezzo ridotto. Microsoft 365 Family, che può essere condiviso per massimo sei persone durante l'anno, è disponibile a 69,99 Euro al posto di 99,99 Euro. McAfee Live Safe invece passa a 19,99 Euro al posto dei precedenti 79,99 Euro. Disponibile anche il bundle comprensivo di Microsoft 365 Family + MacAfee al prezzo di 79,99 Euro.