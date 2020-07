Sconti Mediaworld: oltre 700 Euro di sconto su un TV QLED Samsung da 65'

Tra gli sconti di oggi Mediaworld troviamo una promozione molto interessante su un TV QLED targato Samsung, con diagonale di 65 pollici, su cui è possibile risparmiare oltre 700 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il TV in questione è il QE65Q60RATXZT da 65 pollici della linea Q60R e può essere acquistato a 939 Euro, 760 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tan e taeg 0% al prezzo di 46,95 Euro.

Il televisore è basato sul processore Quantum 4K che, come avviene anche su modelli paralleli, è in grado di ottimizzare le prestazioni in tempo reale sulla base delle condizioni di visione ed i contenuti. E' dotato anche dell'Ambient mode che, quando spento, trasforma il TV in un complemento d'arredo su cui mostrare dipinti e sfondi da abbinare. E' presente anche la tecnologia Quantum Dot che consente al QLED di ottenere il 100% del volume colore, per ottenere colori realistici sia nelle scene buie che in quelle luminose. Il Quantum HDR invece è in grado di analizzare ogni fotogramma delle scene per regolare l'illuminazione, in modo tale da ottenere un livello di luminosità specifico per ogni momento.

Mediaworld garantisce anche la consegna a casa gratuita ed il ritiro contestuale a costo zero.