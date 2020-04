Sconti Mediaworld dell'8 Aprile: offerte su TV Samsung e Philips e smartphone

Puntuale come ogni giorno, arriva il nostro appuntamento con i migliori sconti di Mediaworld, che come sempre scadranno alle 23:59 di oggi. Tra gli sconti troviamo tantissimi televisori anche Samsung e Philips, a cui si aggiunge un'ampia gamma di smartphone.

Partendo dal pezzo forte di giornata, ovvero i TV, il Samsung UE65RU7170UXZT da 65 pollici può essere portato a casa a 549 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino. In sconto però c'è anche il QE65Q82RATXZT sempre da 65 pollici, ma con pannello QLED a 999 Euro, per un risparmio di 700 Euro. Il QE49Q70RATXZT da 49 pollici invece passa a 729 Euro, dai 799 Euro. Il TV Philips 55PUS7304/12 da 55 pollici invece è disponibile a 639 Euro, 160 in meno rispetto ai 799 Euro precedenti.

Fronte smartphone, lo Xiaomi Redmi 7A Blue brandizzato TIM viene scontato a 99,99 Euro, mentre l'Honor 8A Black, anch'esso brandizzato TIM, passa da 149,99 a 109,99 Euro. Segnaliamo però anche l'Oppo Reno 2 Ocean Blue a 429 Euro, in questo caso la riduzione è pari a 70 Euro.

Come sempre la lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che, a differenza della Backup Week di Mediaworld, le promozioni in questione saranno disponibili solo per la giornata di oggi, ed è prevista anche la spedizione gratuita.