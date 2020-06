Sconti Mediaworld: offerta su un notebook HP Pavilion con i5 e GeForce GTX 1650

Continuano anche quest'oggi da Mediaworld gli sconti sui laptop. La riduzione di prezzo di cui parliamo in questa notizia è di 200 Euro e riguarda un computer portatile targato HP Pavilion, che può essere portato a casa a meno di 1000 Euro.

Si tratta dell'HP Pavilion 15-DK0044NL, che è disponibile ad 899 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino, appunto per un risparmio di 200 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 44,95 Euro al mese. Mediaworld propone anche la consegna a casa a 9,99 Euro entro martedì 16 Giugno 2020, mentre il ritiro in negozio è gratuito.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un computer con processore Intel Core i5-9300H, con SSD da 512 gigabyte, 16 gigabyte di RAM e display da 15,6 pollici WLED Full HD. Come scheda grafica invece troviamo la NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria dedicata, mentre a livello di sistema operativo è ovviamente presente Windows 10 Home.

Mediaworld propone una promozione anche sui pacchetti extra: Microsoft 365 Personal è disponibile a 39,99 Euro al posto di 69,99 Euro, Microsoft 365 Family (che può essere condiviso con fino a 6 persone per un anno) passa a 69,99 al posto di 99,99 Euro.