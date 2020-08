Sconti Mediaworld: in offerta oggi TV e soundbar Samsung

Anche quest'oggi, si rinnovano gli sconti di giornata targati Mediaworld. Nella giornata odierna ci soffermiamo sulle proposte della catena di distribuzione collegate ai TV QLED, 4K ed alle soundbar a marchio Samsung. Vediamo di cosa si tratta.

La TV Samsung UE50TU8500UXZT da 55 pollici Ultra HD 4K con casse integrate e potenza in uscita di 20W, dotata di sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 HEVCe Satellitare DVB-S2, può essere acquistata a 513 Euro, 116 Euro in meno rispetto ai 612 Euro di listino, con possibilità di pagare a rate di 25,65 Euro al mese e consegna a casa tra venerdì 21 e 26 Agosto gratuita.

In sconto anche il televisore QE75Q950RBTXZT da 75 pollici 8K, con risoluzione di 7680x4320 pixel e frequenza di 100 Hz. In questo caso lo sconto è molto più corposo e la TV può essere acquistata a 2699 Euro, dai 6499 Euro di listino. Il pagamento a rate, in 20 mensilità, prevede il tan e taeg allo 0% ed una somma annua di 134,95 Euro.

Chiudiamo con i TV con la UE43TU7070UXZT da 43 pollici 4K, che viene venduta a 349 Euro dai 379 Euro di listino.

Infine, segnaliamo l'offerta sulla soundbar Samsung HW-T400/ZF con Dolby Digital, due canali ed una cassa, che è disponibile a 119,99 Euro.