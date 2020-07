Sconti Mediaworld: in offerta un TV Sony da 49 pollici 4K

Si rinnovano anche oggi gli sconti di giornata di Mediaworld. La catena di distribuzione permette di acquistare quest'oggi ad un prezzo ridotto un TV Sony da 49 pollici 4K rispetto a quello di listino imposto dal produttore giapponese.

Il modello è il KD49XH9505 da 49 pollici, che è disponibile a 1349 Euro, per un risparmio di 50 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. Mediaworld, come sempre, consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 67,45 Euro al mese, con consegna garantita tra giovedì 30 Luglio e martedì 4 Agosto a costo zero, con ritiro contestuale ovviamente a costo zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad una smart tv LED da 49 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, con frequenza di 100Hz. Il TV integra delle casse con potenza in uscita di 20W e dispone anche del tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVCe satellitare DVB-S2. Nella scheda tecnica leggiamo che il processore analizza i dati di ogni scena per ottimizzare di conseguenza colori, contrasto e nitidezza, ma è garantito anche il supporto con Google Assistant, Apple HomeKit ed AirPlay ed anche alla ricerca vocale senza telecomando.

L'offerta scadrà alle 23:59 di oggi.