Sconti Mediaworld di oggi: Galaxy A41, TV Samsung e Sony e notebook Lenovo in offerta

Come di consueto, anche oggi si rinnovano le offerte di giornata di Mediaworld, in scadenza alle 23:59 di oggi martedì 30 Giugno 2020. La lista di offerte è davvero molto ampia ed include smartphone, TV ed anche laptop.

Tra gli smartphone citiamo il Galaxy A41 a 259,99 Euro, incalo di 40 Euro rispetto ai 299,99 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni black, white e blue e non è brandizzato. Sempre dal fronte Samsung, è disponibile a 169,99 Euro anche il Galaxy A30s da 64 gigabyte: in questo caso il risparmio è did 30 Euro. Huawei P Smart del 2019 invece passa a 154,99 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il QLED QE55Q70TATXZT da 55 pollici può essere acquistato a 959 Euro, dai 1199 Euro precedenti, mentre l'UE65RU7090UXZT da 65 pollici è disponibile a 579 Euro, dai 649 Euro di listino. Il Sony KD55XG8596 da 55 pollici invece può essere acquistato a 739 Euro.

Infine, tra i laptop citiamo il Lenovo Yoga S940-14IIL, con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM, display da 14 pollici LED Full HD, scheda grafica NVIDIA Iris Plus Graphics, ed SSD da 512 gigabyte. Il prezzo proposto per oggi è di 1099 Euro, per un risparmio di 600 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.