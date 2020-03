Sconti Mediaworld di oggi: iPhone, iPad Pro, MacBook e TV OLED 4K

Anche quest'oggi, Mediaworld rinnova le offerte del giorno con nuovi prodotti e dispositivi, che possono essere acquistati a prezzo ridotto fino alle 23:59 di oggi, giovedì 26 Marzo 2020. Vediamo quali sono i più interessanti e meritevoli di menzione.

L'iPhone Xs da 256GB, nelle varie colorazioni Gold, Space Grey e Silver può essere acquistato a 739 Euro, rispetto ai 1239 Euro di listino. Le offerte dal fronte Apple sono davvero tante però, perchè troviamo anche l'iMac da 21,5 pollici del 2017 a 1099 Euro al posto di 1349 Euro, mentre l'iPad Pro da 10,2 pollici del 2019 nella configurazione WiFi Only con 32 gigabyte di memoria scende a 329 Euro, con l'iPad Pro da 11 WiFi + Cellular da 64GB che scende a 799 Euro, rispetto ai 1069 Euro di listino. Fronte MacBook invece, l'Air da 13 pollici con SSD da 128GB è disponibile a 999 Euro, mentre il Pro con SSD da 256GB a 1549 Euro.

A livello di televisori, il Samsung QE49Q70RATXZT da 49 pollici scende a 719 Euro, per un risparmio di 80 Euro. Il Sony KD75XG9505 invece passa da 2999 a 2299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata come sempre attraverso questo indirizzo. Mediaworld propone anche la consegna gratuita in quanto i negozi sono chiusi.