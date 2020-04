Sconti Mediaworld di oggi: in offerta TV OLED 4K, smartphone e stampanti

Come di consueto, anche quest'oggi si rinnovano gli sconti di Mediaworld disponibili fino alle 23:59. La catena di distribuzione quest'oggi propone un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica in promozione, tra cui troviamo anche TV OLED 4K e smartphone, oltre ad accessori d'informatica.

Partendo dai tv, l'LG OLED 55C9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1439 Euro, rispetto ai 2199 Euro di listino. Il Samsung QE65Q82RATXZT da 65 pollici invece passa a 999 Euro dai precedenti 1699 Euro, mentre il QE43Q60RATXZT da 43 pollici è disponibile a 449 Euro, per un risparmio di 350 Euro.

Fronte smartphone, l'Oppo A5 2020 nella colorazione mirror black e dazzling white è disponibile in sconto a 144,99 Euro, anche in questo caso il risparmio è minimo (poco più di 35 Euro), ma comunque interessante. Tra gli altri dispositivi portatili in offerta citiamo anche l'Huawei P Smart Z a 159,99 euro nella colorazione midnight black, mentre il Wiko Y70 passa ad 84,99 Euro.

Per quanto riguarda gli accessori, invece, la stampante laser Brother MFCL2710DWMW passa a 165,99 Euro. Interessante anche la promozione sullo Starter Kit Philips comprensivo di lampadine Hue, che passa a 124,99 Euro dai 149,99 euro precedenti. Il kit da 4 camere del sistema di sorveglianza invece passa a 669 Euro, per un risparmio di 300 Euro.