Sconti Mediaworld di oggi: offerte su TV, smartphone e tablet

Come di consueto, si rinnovano le offerte di giornata di Mediaworld. La catena di distribuzione nella giornata di oggi propone un'ampia gamma di promozioni su TV, smartphone e prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo insieme quali sono i migliori.

Partendo dai TV, il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici può essere acquistato a 599 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Sony KDL32WE615 da 32 pollici, a 299,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro, mentre l'LG OLED 55C9PLA da 55 pollici passa a 1429 Euro, rispetto ai 1999 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sul Panasonic TX-32G310E da 32 pollici, che può essere acquistato a 169,99 Euro, per un risparmio di 60 Euro.

Tra gli smartphone invece è disponibile a 129,99 Euro il Samsung Galaxy A10 black brandizzato TIM, mentre il Galaxy A71 nelle colorazioni silver, black e blue può essere acquistato a 369 Euro. L'Oppo A5 2020 invece passa al prezzo di 149,99 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10 5G da 256GB brandizzato Vodafone può essere acquistato a 739 Euro. Sul Galaxy S10e da 128GB lo sconto è di circa 180 Euro, e passa a 599 Euro.

Il tablet in sconto è il Lenovo Tab E7, che può essere acquistato ad 82,99 Euro, rispetto ai 99,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.