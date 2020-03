Sconti Mediaworld di oggi: TV LG OLED, smartwatch e smartphone

Anche quest'oggi, Mediaworld propone gli sconti di giornata che saranno disponibile fino alle 23:59 di venerdì 27 Marzo 2020. A differenza di quanto avvenuto negli scorsi giorni, non troviamo prodotti Apple, ma le categorie sono le medesime.

A livello di smartphone, l'Huawei P Smart Z nelle colorazione sapphire blue e midnight blue è disponibie a 169,99 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 279,99 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S10 5G da 256GB invece, brandizzato Vodafone, può essere acquistato a 749 Euro, in questo caso per un risparmio di 50 Euro dai 799 Euro precedenti, mentre l'Honor 9X blue sapphire e midnight black è disponibile a 214,99 Euro. Il Motorola One Action pearl white, invece, scende a 189,99 Euro.

Interessante anche l'offerta sul TV LG OLED 55B9PLA da 55 pollici 4K, a 1289 Euro, in calo rispetto ai 1699 Euro di listino.

Tra gli smartwatch, invece, c'è l'Amazfit Stratos 2 Black a 139,99 Euro, 60 Euro in meno dai 199,99 Euro.

La lista completa delle offerte del giorno è disponibile a questo indirizzo. Mediaworld come sempre garantisce la consegna gratuita.

Fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante oppure se almeno oggi non c'è nulla che intendete acquistare.