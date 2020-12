Sconti Mediaworld di oggi: TV Sony, LG e Philips e smartphone Xiaomi

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli Sconti solo per Oggi di Mediaworld, che come sempre saranno disponibili fino ale 23:59 di oggi, lunedì 14 Dicembre 2020. In lista troviamo diversi prodotti interessanti, tra cui alcuni TV e due modelli di smartphone Xiaomi.

Partendo dai TV, il Sony KDL43WF6650 da 43 pollici LCD può essere acquistato al prezzo di 379 Euro, per un risparmio di 70 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Philips 32PFS5603/12 da 32 pollici, a 219,99 Euro: in questo caso il risparmio è di poco meno di 50 Euro se si confronta al prezzo di listino di 269 Euro. In sconto però troviamo anche il TV LG 75UN71006LC da 75 pollici, al prezzo di 899 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1399 euro di listino.

Passando agli smartphone, Xiaomi Mi 10 Lite 5G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 339 Euro, mentre lo Xiaomi Mi Note 10 Lite da 128 gigabyte, nella colorazione black brandizzato Vodafone passa a 279,99 Euro. In sconto troviamo anche il Motorola G Pro Mystic, al prezzo di 249,99 Euro rispetto ai 349,99 Euro di listino.

Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita su alcuni prodotti e la possibilità di effettuare il pagamento a rate.