Sconti Mediaworld: TV Sony KD55XG9505 da 55 pollici a meno di 1000 Euro

Dopo aver parlato degli sconti Trony del nuovo volantino, torniamo da Mediaworld che quest'oggi, nell'ambito degli X-Days che hanno preso il via già da tempo, propone uno sconto interessante su un TV Sony da 55 pollici.

Si tratta del Sony KD55XG9505 4K, che può essere acquistato a 999 Euro rispetto ai 1399 Euro precedenti. Non si tratta di un'offerta da far rizzare i capelli, ma è comunque un ottimo prezzo per la fascia a cui si rivolge.

Il TV sfoggia un pannello Smart LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed integra delle casse con potenza in uscita di 20W. Supportato ovviamente l'HDR, mentre a livello di sistema operativo è presente Android TV, compatibile con Alexa per gestire la riproduzione dei contenuti con la voce ed Apple AirPlay ed HomeKit per trasmettere video ed audio sul televisore da iPhone, iPad e Mac. Sotto la scocca è presente il processore X1 Ultimate, in grado di rilevare centinaia di oggetti differenti per ottimizzare la luminosità, i dettagli ed i colori in maniera intelligente per offrire una resa visiva ottimale durante la visione dei contenuti.

Mediaworld garantisce la consegna gratuita al piano tra lunedì 11 Maggio e giovedì 14, e consente anche di effettuare il pagamento in rate con tan e taeg 0 a 49,95 Euro al mese.