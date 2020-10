Sconti Mediaworld: Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei Mate XS e TV Samsung ed LG

Anche nella giornata di oggi si rinnovano gli sconti di Mediaworld, che scadranno come sempre alle 23:59. Nella lista odierna troviamo ancora una volta tantissimi smartphone, ma non mancano anche i TV LG e Samsung, ma vediamo di cosa si tratta.

Tra gli smartphone citiamo lo Xiaomi Mi Note 10 Lite nelle colorazioni White e black, con 128 gigabyte di memoria, brandizzato Vodafone a 299,99 Euro, esattamente 100 Euro in meno dai 399,99 Euro di listino. Non mancano però i dispositivi Samsung, tra cui il Galaxy A20e, che può essere acquistato a 139,99 Euro, 30 Euro in meno dai 169,90 Euro di listino. Il Motorola moto G9 Play invece passa a 179,99 Euro, dai 229 Euro imposti dal produttore.

Merita menzione a parte invece lo sconto sull’Huawei Mate Xs, lo smartphone pieghevole della compagnia asiatica che viene proposto a 2399 Euro, per un risparmio di 200 Euro.

A livello di TV, l’LG 65SM8050PLC.API da 65 pollici è disponibile a 699 Euro, 400 Euro in meno dai 1099 Euro precedenti, mentre il Samsung UE43TU8070UXZT da 43 pollici è disponibile a 375 Euro.

Mediaworld, come sempre, propone anche la consegna gratuita su tutto e la possibilità di effettuare il pagamento rateale alle condizioni previste dai partner.