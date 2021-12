Sconti di Natale Amazon: fino 100 Euro in meno su SSD Samsung e Crucial

Oltre allo Huawei MateBook D 15 al prezzo minimo storico, su Amazon tra le Offerte di Natale potrete trovare anche SSD Samsung e Crucial in promozione, sia esterni che NVMe. I tagli di prezzo proposti soltanto in alcuni casi portano i prodotti al prezzo più basso di sempre, ciononostante restano sempre sconti interessanti.

Sconti Amazon su SSD Samsung e Crucial, esterni e NVMe

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0R SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Rosso Metallico: 121,99 Euro

Samsung Memorie T5 da 2 TB , USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA2T0B): 199,99 Euro

Samsung Memorie MZ-77Q4T0BW 870 QVO SSD Interno, 4 TB, SATA, 2.5": 309,99 Euro

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero: 47,18 Euro

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: 56,80 Euro

Crucial P5 500 GB CT500P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS: 58,98 Euro

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 84,99 Euro

In ogni caso a occuparsi di vendita e spedizione sarà Amazon, la quale garantisce la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. In altre parole, nella maggior parte dei casi le SSD acquistate vi arriveranno a casa prima di Natale. Il pagamento, inoltre, potrete effettuarlo a rate Tasso Zero grazie a Cofidis. In mancanza di una data di conclusione delle promozioni citate, vi consigliamo di completare l’acquisto rapidamente.

