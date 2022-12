Sconti di Natale Mediaworld: le migliori offerte su smartphone Xiaomi

Mentre Unieuro lancia il volantino Natalissimi, con tante promozioni su dispositivi tecnologici fino al 24 dicembre prossimo, Mediaworld continua a proporre alcune offerte tra volantino Regalo Tech e Sottocosto di Natale. Vediamo, di seguito, tre smartphone Xiaomi top di gamma a prezzi stracciati.

Ad aprire le danze è il modello Xiaomi 11T Pro, venduto a 399,99 euro al posto di 699,99 euro. In questo caso abbiamo uno schermo AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, HDR10+ e Dolby Vision. Sotto la scocca si trovano il SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile, oltre alla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120W. Il comparto fotocamera, dunque, si compone di una lente per selfie da 16 MP e tripla camera posteriore con principale da 108 megapixel.

Scende invece da 849 euro a 749,99 euro il top di gamma di ultima generazione Xiaomi 12T Pro con display AMOLED da 6,67" con AdaptiveSync 120Hz, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il chipset implementato è lo Snapdragon 8+ Gen1 di casa Qualcomm, seguito da batteria da 5.000 mAh con HyperCharge a 120W e, lato fotocamera, sensore primario posteriore da ben 200 MP assieme a un anteriore da 20 MP.

In chiusura riprendiamo Xiaomi 12 da 256 GB di memoria e 8 GB di RAM, proposto da Mediaworld a 614,99 euro anziché 899,99 euro. Questo smartphone si presenta con uno schermo AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,28 pollici di diagonale, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, batteria da 4.500 mAh, lente anteriore da 32 megapixel e tre sensori sul retro, rispettivamente da 50 MP, 13 MP e 5 MP.

Per tutti e tre i modelli, in caso di acquisto online, è necessario pagare tra 2,99 e 4,99 euro per la consegna a domicilio.

Sempre da Mediaworld potete trovare poi ottime offerte su smartphone Samsung Galaxy.