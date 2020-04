Sconti di oggi di Mediaworld: offerte su smartphone, TV OLED e soundbar

Anche oggi, si rinnovano sul sito web di Mediaworld le promozioni di giornata. La catena di distribuzione fino alle 23:59 permette di acquistare a prezzo ridotto un'ampia gamma di prodotti, tra cui smartphone, soundbar e televisori.

Partendo dalle soundbar, la Sony HTXF9000 a 2.1 canali è disponibile a 299,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399 Euro precedenti. In sconto troviamo anche la BOSE Soundbar 700, a 749 Euro, che si traduce in un risparmio di 50 Euro.

Per quanto riguarda i televisori invece, il Sony KD55XG8596 da 55 pollici passa a 699 Euro: in questo caso la riduzione è di 400 Euro se si tiene conto del prezzo di listino di 1099 Euro.

Più ricca invece l'offerta per gli smartphone. L'LG K20 è disponibile a 74,90 Euro, mentre sull'Oppo A9 del 2020 nelle colorazioni Space Purple e Marine Green viene proposto uno sconto di 52 Euro e può essere acquistato a 197,99 Euro. Interessante anche l'offerta sul Wiko Y80, che in Gradient Dark Blue è viene scontato ad 89,99 Euro.

In lista troviamo anche la fotocamera mirrorless Sony Alpha ILCE-6100B, che cala a 749 Euro dagli 899 Euro di listino.

La videocamera di sicurezza Arlo Ultra VMC5040 invece fino a stasera può essere acquistato a 279,99 Euro, 100 in meno dal prezzo di listino.