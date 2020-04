Sconti di oggi Mediaworld: offerte su smartphone, TV e tablet

Dopo avervi segnalato le offerte di Amazon ed eBay, è tempo di parlare degli "Sconti Solo per Oggi" di Mediaworld, che come sempre scadranno alle 23:59. Tra i prodotti in offerta troviamo smartphone, TV e tablet.

Partendo proprio dagli smartphone, il Samsung Galaxy A51 nella colorazioni black, white e blue passa a 329 Euro, rispetto ai 379 Euro di listino, per un risparmio di 50 Euro netti. In sconto c'è anche l'Huawei Mate 30 Pro space silver, a 739 Euro dai 1099 Euro di listino, pari ad una riduzione di 270 Euro.

Tra i tablet troviamo anche l'iPad Pro da 11 pollici del 2018, nella configurazione WiFi + Cellular e 64 gigabyte di memoria interna, a 949 Euro, rispetto ai 1069 Euro precedenti. Sul Surface Pro 7 con 256GB di memoria, processore i5 ed 8 gigabyte di RAM invece la riduzione è di 135 Euro e può essere acquistato a 1264 Euro.

Per quanto concerne i televisori, invece, il Samsung QE49Q70RATXZT da 49 pollici QLED viene venduto a 719 Euro. Il Sony KD65XF9005 da 65 pollici 4K invece è scontato a 1099 Euro: in questo caso lo sconto è di 300 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. La catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita su alcuni di essi.