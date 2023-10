Sconti Solo Online Unieuro: i migliori sconti sui TV

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Unieuro ha lanciato le nuove offerte solo online che scadranno alle 23:59 dell’8 Ottobre 2023. Nella lista dei prodotti disponibili a prezzi scontati troviamo anche diversi modelli di televisori, che possono essere acquistati a costi significativamente più bassi rispetto a quelli di listino.

Il TV Samsung AU7090 da 50 pollici ad esempio è disponibile a 339 Euro, in calo dai 599,90 Euro di listino, mentre l’UE55AU7090UXZT da 55 pollici può essere acquistato a 388 Euro, in calo dai 529,90 Euro imposti dal produttore. In offerta segnaliamo anche lo Xiaomi 32A2 da 32 pollici, che passa a 179,99 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino.

In offerta però segnaliamo anche la riduzione sull’Hisense 50E77HQ da 50 pollici, che viene proposto a 399,90 Euro, dai 599,90 Euro di listino, mentre salendo di prezzo è sicuramente molto interessante la promozione proposta sull’LG OLED evo OLED55C34LA da 55 pollici che passa a 1599 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 2199 Euro di listino. L’Hisense TV QLED 65E7KQ da 65 pollici a 699,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.