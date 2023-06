Sconti Solo Online Unieuro: offerta su monitor Lenovo da gaming da 27 pollici

Nel nuovo volantino che propone le offerte solo online targate Unieuro, la catena di distribuzione offre uno sconto molto interessante su un monitor a marchio Lenovo da 27 pollici.

Si tratta del Lenovo Monitor G27 da 27 pollici, che viene proposto a 192 Euro, il 35% in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino. Il risparmio è quindi superiore a 100 Euro se si tiene conto del prezzo imposto dal produttore, ed Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 64 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna e PayPal: potete scegliere questa opzione direttamente al momento della finalizzazione del pagamento.

La consegna a domicilio è garantita tra il 17 ed il 20 Giugno 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Disponibile anche il ritiro in negozio, ovviamente gratuito.

Il monitor in questione dispone di un pannello Full HD a 165Hz, con tempo di risposta di 1 millisecondo. Siamo di fronte ad un pannello IPS con aspect ratio di 16:9 ed angolo di visualizzazione di 178 gradi sia in orizzontale che verticale. Incorporati anche gli altoparlanti.

Le offerte solo online di Unieuro saranno disponibili fino al 18 Giugno 2023, e per la lista completa dei prodotti in offerta vi rimandiamo direttamente attraverso questo indirizzo.