Gli Sconti da paura Xiaomi proseguono oltre Halloween: c'è un coupon da 100 euro

Certo, Halloween 2023 è ormai passato (e quindi niente più maschere luminose smart su Amazon, anche se chiaramente rimangono in vendita). Tuttavia, l'iniziativa promozionale Sconti da paura di Xiaomi prosegue, proponendo sconti su un ampio numero di dispositivi legati al portfolio della popolare azienda.

Più precisamente, fino alle ore 23:59 del 5 novembre 2023 sul portale ufficiale di Xiaomi rimarranno disponibili diverse offerte. Si va dal mondo smartphone a quello dei dispositivi indossabili, passando per robot aspirapolvere, tablet, zaini, televisori e chi più ne ha più ne metta, in puro stile Xiaomi.

In questo contesto l'azienda propone tra l'altro, come già visto in altre occasioni, uno sconto in base alla spesa. In parole povere, a fronte di almeno 129 euro si ottiene un risparmio di 10 euro, mentre spendendo almeno 199 euro lo sconto è di 15 euro. Infine, a fronte di un totale di almeno 299 euro, il possibile risparmio risulta di 25 euro. Questa tipologia di sconto non è però applicabile alla Xiaomi 13T Series, nonché a POCO F5.

Per il resto, non mancano le flash sale. A tal proposito, per fare un esempio pratico, nella giornata del 2 novembre 2023 lo smartphone Redmi Note 12 da 4/64GB viene proposto a un prezzo pari a 149,90 euro (anziché al costo consigliato di 229,90 euro). Va poi detto che c'è un coupon sconto di 100 euro su Xiaomi 13 da 12/256GB. Insomma, potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Xiaomi in questo periodo, anche nei giorni successivi ad Halloween 2023.