Sconti Preziosi Trony: TV LG OLED C1 a 750 euro in meno ancora per due giorni

Il volantino online Sconti Preziosi di Trony durerà ancora per pochi giorni, avendo la scadenza fissata al 7 ottobre prossimo. In vista del cambio di offerte di venerdì, dunque, proponiamo un TV LG OLED C1 del 2021 a 750 euro in meno presso la catena di distribuzione.

Questa promozione inclusa nel citato volantino disponibile sul sito ufficiale riguarda il modello LG OLED65C15LA.API, appartenente alla apprezzatissima gamma C1 del marchio sudcoreano. In questo caso abbiamo un display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, compatibile lato video con HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, ma anche con le soluzioni per il gaming AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, ALLM e VRR. Lato audio abbiamo la codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria webOS 6.0.

La catena di negozi italiana pone il prezzo di listino di questo TV a 2.499 euro, mentre in queste giornate costa 1.749 euro con pagamento effettuabile in 3 mensilità da 583 euro grazie a Klarna, senza interessi. Le spese di spedizione stimate a 59,99 euro non fanno parte del prezzo citato; pertanto, nel caso in cui preferiate la consegna a domicilio al ritiro in negozio, il prezzo sale a 1.808,99 euro.

Richiedendo la prenotazione in negozio, tuttavia, potreste incorrere in prezzi più bassi. Consigliamo quindi di verificare tutte le possibilità a disposizione tramite il sito ufficiale Trony prima di procedere con l’acquisto.

Sempre da Trony è disponibile il volantino Sottocosto valido fino al 9 ottobre 2022.