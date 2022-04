Sconti di Primavera Amazon: fiume di smart TV DVB-T2 in offerta sotto 300 Euro

Grazie agli Sconti di Primavera su Amazon in queste giornate sarà possibile aggiudicarsi una moltitudine di dispositivi d’elettronica in promozione: dopo avervi riportato gli sconti su smartphone Xiaomi e POCO, eccovi una serie di offerte su smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro, utili nel caso in cui stiate cercando un modello adatto allo switch off.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

Nokia Smart TV - 32 Pollici 80cm Android TV HD Ready, HDR10, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+ [Classe di efficienza energetica F]: 209 Euro

Nokia - Smart TV 3200A 32 pollici (80 cm), a LED (Full HD, Dolby Audio, HDR10, assistente vocale, triplo tuner, DVB-C/S2/T2), Android TV, dotata di telecomando Bluetooth con tasti illuminati [Classe di efficienza energetica F]: 221 Euro

Nokia Smart TV 3900A 39 pollici (98 cm) Android TV (HD Ready, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+) [Classe di efficienza energetica E]: 229 Euro

Nokia Smart TV 4300B 43 pollici (108 cm) Android TV (Full HD, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+) [Classe di efficienza energetica E]: 275 Euro

Sharp Aquos 32Di6E 32" Frameless Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F] [Classe di efficienza energetica F]: 239,99 Euro

Metz Android 9.0 Pie TV Serie MTC6000, LED Direct, Full HD 1920x1080, 42" (106 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 241,99 Euro

Diversi tra questi televisori sono persino disponibili al prezzo minimo storico registrato su Amazon; pertanto, consigliamo caldamente di valutare l’acquisto di questi modelli, tutti dotati per giunta di sistema operativo Android TV e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre il gigante dell’e-commerce, il quale offre la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime. Segnaliamo, infine, che le offerte in questione termineranno tra 10 giorni.

Sempre su Amazon troverete anche diverse offerte su decoder DVB-T2 e TV di fascia alta.