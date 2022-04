Sconti di primavera Amazon: le migliori offerte su smart TV LG, fino 46% in meno

Le offerte su iPad mini e iPhone 13 mini avviate oggi su Amazon per rispondere alle analoghe iniziative di catene di distribuzione come Mediaworld e Unieuro restano accompagnate da numerosi sconti su altri prodotti. Per esempio, ecco a voi alcuni smart TV LG con tagli fino al 43% sul prezzo di listino.

Sconti Amazon su smart TV LG

LG NanoCell 43NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 43", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 373 Euro

Smart TV 4K Ultra HD 43", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 373 Euro LG NanoCell 43NANO756PR Smart TV 4K LED Ultra HD 43” 2021 Con Processore Quad Core 4K, ‎Nero [Classe di efficienza energetica G]: 379 Euro

Smart TV 4K LED Ultra HD 43” 2021 Con Processore Quad Core 4K, ‎Nero [Classe di efficienza energetica G]: 379 Euro LG NanoCell 50NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 50", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 429 Euro

Smart TV 4K Ultra HD 50", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 429 Euro LG OLED83C14LA Smart TV 4K 83", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 4.698,98 Euro

Le promozioni più intriganti riguardano i modelli LG NanoCell 43NANO756PR e LG OLED83C14LA, proposti rispettivamente al 46% in meno e al 41% in meno. Nel primo caso si parla di un risparmio di 320 Euro, nel secondo di ben 3.300 Euro. In aggiunta, il modello LG NanoCell in questione è venduto al prezzo più basso di sempre.

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime. Il pagamento, come per migliaia di altri prodotti sopra i 100 Euro, può essere effettuato a rate secondo piano Cofidis, selezionabile al check-out. In conclusione, ricordiamo che queste promozioni varranno fino al 13 aprile 2022.

