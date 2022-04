Sconti di Primavera Amazon, mouse da gaming Logitech e Razer a meno di metà prezzo

Dal contesto delle Offerte di Primavera Amazon abbiamo avuto occasione di riprendere già una interessante serie di promozioni, tra cui TV LG OLED fino al 53% in meno. In questa circostanza specifica ci sposteremo però sul mondo dei PC da gaming, proponendovi in particolare mouse da gaming Logitech e Razer anche a meno di metà prezzo.

Sconti Amazon su mouse da gaming Logitech e Razer

Razer DeathAdder Essential - Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI - Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI (Forma ergonomica,5 pulsanti hyperesponse) Nero: 19,99 Euro

- Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI - Mouse da gioco essenziale con sensore ottico da 6.400 DPI (Forma ergonomica,5 pulsanti hyperesponse) Nero: 19,99 Euro Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero: 29,99 Euro

Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero: 29,99 Euro Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero: 39,99 Euro

Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero: 39,99 Euro Razer Basilisk V3 - Mouse da gioco cablato: sensore ottico da 26K DPI, interruttore del mouse da gioco più veloce, illuminazione Chroma completa, 11 pulsanti programmabili – nero: 59,99 Euro

- Mouse da gioco cablato: sensore ottico da 26K DPI, interruttore del mouse da gioco più veloce, illuminazione Chroma completa, 11 pulsanti programmabili – nero: 59,99 Euro Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 19,99 Euro

Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 19,99 Euro Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 32,99 Euro

Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 32,99 Euro Logitech G502 HERO Special Edition Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop, Bianco/Nero: 39,99 Euro

Segnaliamo, soprattutto, l’ottima offerta del 56% per il mouse Logitech G502 HERO Special Edition. Nel mentre, il mouse Razer Basilisk V3 ha raggiunto il suo prezzo minimo storico. Insomma, si tratta in generale di occasioni davvero imperdibili. A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre il gigante dell’e-commerce, che garantirà anche la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime anche in un giorno.

Sempre su Amazon potrete trovare anche tantissimi smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro.