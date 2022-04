Gli Sconti di Primavera Amazon rilanciano le offerte del 20% Warehouse: dove trovarle

Hanno ufficialmente preso il via le offerte di primavera Amazon, che saranno attive fino al 13 Aprile 2022 e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine propongono tantissimi prodotti a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Protagonista è anche Amazon Warehouse, che propone sempre fino alle 23:59 del 13 Aprile 2022 sconti del 20% su tantissimi prodotti. La lista delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso la pagina Amazon Warehouse. Le riduzioni del 20% si applicano direttamente nel carrello: è necessario inserire uno dei prodotti nel carrello per poter accedere al prezzo ridotto, motivo per cui consigliamo di fare dei test per capire i prezzi.

Di seguito i termini della promozione:

-20% su prodotti usati selezionati

La promozione Amazon Warehouse (di seguito “l’Offerta”) è valida dalle 00:00 del 1 Aprile 2022, alle 23:59 del 13 Aprile 2022 (di seguito “Periodo di offerta”).

L’offerta si applica solo agli articoli idonei per i quali viene visualizzato, nella pagina dei dettagli prodotto, il messaggio promozionale.

Gli articoli che non visualizzano il messaggio di offerta non sono idonei, indipendentemente dalla natura dell’articolo.

Si applica solo quando tutti gli articoli idonei sono acquistati con un unico ordine. Applicabile solo a ordini completi che vengono spediti a un unico indirizzo e che soddisfino tutti gli altri requisiti della promozione.

L’ordine deve essere effettuato prima del termine del “Periodo di offerta”.

L’offerta non si applica agli articoli venduti da altri venditori sul sito Web Amazon.

L’Offerta è soggetta al numero di prodotti disponibili e può essere sospesa o modificata in qualsiasi momento. L’offerta non è convertibile in denaro.

Le spese di spedizione e preparazione si applicano a ciascun prodotto secondo i termini e le tariffe di consegna standard di Amazon (o i termini e le tariffe di spedizione standard dei venditori di terze parti, se applicabile).

Questa offerta non può essere combinata con altre offerte promozionali, inclusi i buoni regalo promozionali. Questa offerta non si applica nelle regioni che la vietano.

Per effettuare l’ordine deve essere utilizzata l’opzione “Aggiungi al carrello”, è necessario quindi disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o terminare questa promozione in qualsiasi

momento.

Si applicano le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.

Ricordiamo ancora una volta che l’offerta scadrà alle 23:59 del prossimo 13 Aprile 2022.