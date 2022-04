Sconti di Primavera Amazon: schede madri ASUS e MSI al prezzo minimo storico

Oltre ai notevoli risparmi su mouse da gaming Logitech e Razer, Amazon con gli Sconti di Primavera ha deciso di abbassare i prezzi anche a componenti hardware per PC. Tra le tante promozioni, in questa breve rassegna riprenderemo schede madri ASUS e MSI in offerta.

Sconti Amazon su schede madri ASUS e MSI

Asus TUF GAMING B550M-E , Scheda madre gaming AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX, PCIe 4.0, 2x M.2, DP, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2, BIOS FlashBack, Aura Sync RGB: 114,99 Euro

ASUS ROG STRIX B550-A GAMING , Scheda madre AMD B550 Ryzen AM4 Gaming ATX con PCIe® 4.0, stadi di potenza in team, 2.5Gb Ethernet, dual M.2 con dissipatori, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync RGB: 142,99 Euro

ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4 Scheda Madre Gaming ATX, Intel Z690, LGA1700, DDR4, PCI 5.0, 14+1 Fasi di Alimentazione, Intel 2.5Gb LAN, Realtek 7.1 Sorround, 4xM.2, 4xSATA 6GB/s, Aura Sync RGB, Nero: 254,99 Euro

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI , Scheda Madre Gaming, ATX - Supporta CPU Intel Core 11th Gen, LGA 1200 - Mystic Light, DDR4 Boost (5066MHz/OC), 2 x PCIe 4.0/3.0 x16, 3 x M.2 Gen4/3, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E: 149,99 Euro

MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI Scheda madre gaming ATX - Supporta processori Intel Core 11th Gen, LGA 1200 - Mystic Light, 60A VRM, DDR4 Boost (5333MHz/OC), 1 x PCIe 4.0 x16, 3 x M.2 Gen4/3 x4, Wi-Fi 6E: 169,99 Euro

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 Scheda Madre ATX - Compatibile conIntel Core 12th Gen, LGA 1700-14 Duet Rail 55A VRM, Memory Boost 5200MHz/OC, 1 x PCIe 5.0 x16, 3 x M.2 Gen4 x4, 2.5G LAN, Wi-Fi 6: 209,99 Euro

In tutti i casi notiamo che le schede madri vengono vendute al prezzo minimo storico o, altrimenti, vi si avvicinano di molto. Amazon si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita e anche in un giorno riservata ai clienti Prime. Il pagamento, dunque, potrà essere effettuato anche a rate secondo piano Cofidis.

In conclusione, rammentiamo che su Amazon potrete trovare anche sconti importanti su TV LG OLED.