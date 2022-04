Sconti di Primavera Amazon: tastiere da gaming Corsair e Logitech a meno di metà prezzo

Con gli sconti primaverili proposti da Amazon potrete aggiornare le vostre periferiche per PC in un batter di ciglia: oltre ai mouse da gaming Logitech e Razer in promozione, infatti, potrete accedere a molte tastiere da gaming Logitech e Corsair in offerta anche a meno di metà prezzo e al minimo storico.

Sconti Amazon su tastiere da gaming Logitech e Corsair

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero: 36,99 Euro

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica , Tasti Retroilluminati, Romer-G Tactile Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB Pass Through, QWERTY Layout Italiano, Carbon/Nero: 54,99 Euro

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 79,99 Euro

Logitech G910 Orion Spectrum , Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero: 99,99 Euro

Corsair K65 RGB MINI Tastiera Gaming Meccanica 60% con Tasti in ABS (Retroilluminazione RGB Personalizzabile, Switch CHERRY MX Red: lineare e Veloce, Tecnologia AXON) Italiana QWERTY, Nero: 81,29 Euro

Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE Tastiera Gaming Meccanica, Switch CHERRY MX Low Profile SPEED: Veloce e Preciso, Telaio Resistente Sottile in Alluminio, Retroilluminazione RGB, QWERTY, Nero: 117,99 Euro

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero: 144,39 Euro

Tra questi modelli ci sentiamo di segnalare soprattutto le tastiere Logitech G213 al 55% in meno, Logitech G910 Orion Spectrum al 52% in meno e Corsair K65 RGB MINI al prezzo più basso di sempre. A occuparsi della spedizione è sempre Amazon, che assicura la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. Per i modelli più costosi viene proposta, infine, la soluzione di pagamento a rate con Cofidis.

